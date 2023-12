Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerverletzter Fahrzeugführer alleinbeteiligt verunfallt

Grevesmühlen (ots)

Am gestrigen Tag kam es in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 16:00 Uhr fuhr der 33-jährige Fahrzeugführer eines Nissan auf der Schweriner Landstraße in Richtung L 03, als er plötzlich, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stieß mit der Schutzplanke zusammen und fuhr an dieser noch mehrere Meter weiter. Der PKW stieß schließlich mit einem Felsen zusammen und kam in einem Graben zum Stehen. Der deutsche Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ersthelfer informierten die Rettungskräfte, die den Schwerverletzten in das Krankenhaus nach Wismar brachten.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt.

