POL-HWI: Scheibe eines PKW beschädigt

Schönberg (ots) - Am gestrigen Abend drangen unbekannte Täter gegen 21:30 Uhr gewaltsam in einen Imbiss in der Rudolf-Hartmann-Straße in Schönberg ein und durchwühlten die dortigen Räumlichkeiten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Durch den Kriminaldauerdienst konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen ...

mehr