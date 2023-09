Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist festgenommen

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Dienstag gegen 15.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein Mann in der Schulgasse / Ecke Allee La Chapelle St. Luc stehe, welche vor einer Frau und deren kleinem Kind onaniere. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Ortsmitte Neckarbischofsheim und konnte am Kreisverkehr Waibstadter Straße / Hauptstraße durch Polizisten festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Mehrere Zeugen berichteten, dass zum Tatzeitpunkt eine junge Frau, etwa 30 Jahre alt und blondes Haar, mit ihrem Kind, welches auf einem Fahrrad mit Stützrädern saß, auf dem Gehweg in der Schulgasse stand. Der 23-Jährige urinierte zunächst auf den Gehweg und soll anschließend mit dem Genital in der Hand Bewegungen in Richtung der unbekannten Frau durchgeführt haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Frau haben bzw. die Frau selbst, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Waibstadt zu melden, unter: 07263-910674.

