POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Opel-Fahrerin übersieht Radfahrerin

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 84-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Schwetzinger Straße. Im weiteren Verlauf bog sie von der Schwetzinger Straße nach rechts in die Dr.-Martin-Luther-Straße ein. Hierbei fuhr sie zu weit nach links und kollidierte mit einer 77-jährigen Radfahrerin. Diese fiel von ihrem Fahrrad auf die Motorhaube der Opel-Fahrerin und anschließend auf die Straße. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

