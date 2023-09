Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsunfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag befuhr ein 79-jähriger Skoda-Fahrer die Wieslocher Straße in östliche Richtung. Kurz vor dem Mühltalkreisel erlitt der 79-Jährige einen medizinischen Notfall, sodass er auf die vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel fuhr und auf dieser zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt und noch vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt bevor er anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Verkehrsinsel beschädigte er zunächst ein Verkehrsschild und anschließend eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im höheren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell