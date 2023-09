Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Trotz entzogenem Führerschein mit dem Auto unterwegs

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Sinsheim um kurz nach 16 Uhr einen VW in der Wilhelmstraße. Dabei stellte sich heraus, dass dessen 22-jähriger Fahrer keinen Führerschein besaß. Jener war ihm zuvor entzogen worden. Der junge Mann war eigentlich im Begriff, eine medizinisch-psychologische Untersuchung abzulegen, um so die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen.

Jetzt muss es sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, was auch führerscheinrechtliche Auswirkungen für ihn haben wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell