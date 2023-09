Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und beschädigt zahlreiche Verkehrsschilder

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam gegen 09:30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem VW auf der Bert-Brecht-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto beschädigte in der Folge mehrere Verkehrsschilder, Poller und eine Straßenlaterne. Am Kreisverkehr zur Wieslocher Straße prallte der Wagen gegen ein Richtungsschild und einen Steinpfeiler und kam dann zum Stehen. Nach Aussage des 31-Jährigen geschah der Unfall auf Grund von Müdigkeit. Ob hierfür eingenommene Medikamente eine Rolle spielen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hierzu wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Mann verletzte sich durch den Unfall nur leicht, sein stark beschädigtes Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrszeichen wird auf über 1000 Euro geschätzt.

