Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist befriedigt sich vor Spaziergängerin - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr entblößte ein derzeit noch unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor einer 52-jährigen Spaziergängerin, welche mit deren Hunden auf einem Feldweg in der Nähe der Kronauer Straße unterwegs war. Der Unbekannte saß auf einer Bank am Wegrand, starrte die vorbeilaufende Frau an und hielt hierbei dessen entblößtes sowie erigiertes Glied in der Hand. Im weiteren Verlauf folgte der Täter der 52-Jährigen, bis ein entgegenkommender Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Er wird wie folgt beschrieben:

-20 bis 25 Jahre

-ca. 180 cm

-hagere Statur

-trug eine helle Jeans sowie ein langärmliges Oberteil

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell