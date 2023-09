POL-RBK: Odenthal - 21-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Kürten (ots) - Seit gestern Nachmittag (24.09.) circa 16:30 Uhr wird die 12-jährige Dilbera I. vermisst. Das Mädchen hat sich zuletzt an ihrer Wohnanschrift in einer Betreuungseinrichtung in der Jahnstraße aufgehalten. Die 12-Jährige führt kein Bargeld und kein Mobiltelefon mit sich. Dilbera ist circa 154 cm groß, von leicht korpulenter Statur und hat dunkle ...

