Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Drei berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

Gestern Abend und in der Nacht (25./26.09.) sind Polizisten der Polizei Rhein-Berg erneut auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung sehr erfolgreich gewesen.

In Odenthal-Voiswinkel kontrollierten Polizisten des Verkehrsdienstes auf der Mutzbroicher Straße gegen 19:20 Uhr einen 37-jährigen Odenthaler auf einem E-Scooter. Ein Drogenvortest verlief bei dem Fahrer positiv auf THC.

Fast zeitgleich wurde ein 38-jähriger Bergisch Gladbacher durch die gleichen Polizisten auf einem Kleinkraftrad in der Sankt-Engelbert-Straße in Voiswinkel gestoppt und kontrolliert. Auch bei ihm verlief ein Drogenvortest positiv auf THC.

Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Sie erwartet beide nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, was bereits beim erstmaligen Verstoß ein Bußgeld von 500 Euro plus Verwaltungsgebühr sowie ein Fahrverbot nach sich zieht.

In der Nacht (26.09.) gegen 02:10 Uhr wurde dann erneut ein Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Verkehr gezogen, diesmal in der Straße Schnabelsmühle in Bergisch Gladbach durch Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach. Der 18-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach war alkoholisiert, pustete fast 1 Promille und stand augenscheinlich zusätzlich unter Drogeneinfluss. Außerdem hatte er noch ein kleines Tütchen mit Marihuana dabei.

Ihn wurden zwei Blutproben entnommen und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln kommt bei ihm neben dem Bußgeldverfahren noch ein Strafverfahren hinzu. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell