POL-RBK: Overath - 21-Jähriger nach zwei Verkehrsunfällen in Overath gestoppt

Overath (ots)

Am gestrigen Sonntag (24.09.) meldete sich gegen 05:30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er einen BMW im Kreisverkehr der Kölner Straße im Stadtteil Vilkerath dabei beobachten konnte, wie er von der Fahrbahn abkam und mit einer Hecke sowie einem Verkehrsschild kollidierte. Zuvor wurde die Leitstelle in Bergisch Gladbach bereits darüber informiert, dass der gleiche Pkw auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Köln mit der mittleren und rechten Leitplanke kollidiert sei und die Autobahn ohne anzuhalten an der Ausfahrt Overath verlassen hatte.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 21-jährigen Unfallverursacher aus Kürten an der Bushaltestelle "Obervilkerath" nahe der Unfallörtlichkeit antreffen. Der Pkw des Kürteners wies erhebliche Beschädigungen an der gesamten Karosserie auf. Des Weiteren nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer war.

Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 21-Jährige zur Polizeiwache Overath / Rösrath gebracht, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Sein Führerschein sowie der BMW wurden durch die Polizei sichergestellt. Der verursachte Sachschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Auf den Fahrzeugführer kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

