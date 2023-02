Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pizzalieferant gewaltsam Geldbörse entwendet - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Freudenstadt (ots)

Das Ziel mehrerer Täter ist am Freitagnachmittag der Mitarbeiter eines Lieferservice geworden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der 57-jährige Fahrer eines Lieferdienstes in der Beethovenstraße eine Bestellung ausliefern. Als er jedoch gegen 16:15 Uhr an der genannten Anschrift seine Geldbörse für den Kassiervorgang in die Hand nahm, trat ein junger Mann an den Fahrer heran und versuchte, ihm den Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Da dies zunächst offenbar nicht gelang, schlug der Täter in der Folge auf den Arm des Mannes, so dass dieser sein Portemonnaie letztlich loslassen musste. Begleitet wurde der Täter von einem weiteren Mann. Nach der Tat rannten beide mit der Beute in bislang unbekannte Richtung davon. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bitte Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

