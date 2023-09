Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - 12-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Kürten (ots)

Seit gestern Nachmittag (24.09.) circa 16:30 Uhr wird die 12-jährige Dilbera I. vermisst. Das Mädchen hat sich zuletzt an ihrer Wohnanschrift in einer Betreuungseinrichtung in der Jahnstraße aufgehalten.

Die 12-Jährige führt kein Bargeld und kein Mobiltelefon mit sich. Dilbera ist circa 154 cm groß, von leicht korpulenter Statur und hat dunkle halblange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jacke der Marke Adidas, eine helle Jeanshose mit Löchern im Kniebereich, ein weißes ärmelloses Top und weiße Turnschuhe mit türkisfarbenem Logo der Marke Nike.

Ein Bild der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/115825

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Dilbera I. nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 oder dem kostenlosen Notruf 110 entgegen.(st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell