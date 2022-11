POL-LB: Grafenau: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots) - Ein 90-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 1045 (Hildrizhäuser Straße) vom Gärtringer Ortsteil Rohrau kommend in Richtung Hildrizhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache übersah der Senior mutmaßlich eine 54-jährige Frau, die mit ihrem Rennrad am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung fuhr, und ...

mehr