POL-LB: Gärtringen-Rohrau: Rennradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 90-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 1045 (Hildrizhäuser Straße) vom Gärtringer Ortsteil Rohrau kommend in Richtung Hildrizhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache übersah der Senior mutmaßlich eine 54-jährige Frau, die mit ihrem Rennrad am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung fuhr, und prallte mit seinem Pkw von hinten gegen das Fahrrad. Durch die Wucht der Kollision wurde die 54-Jährige in den angrenzenden Wald geschleudert. Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 90-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Am VW Golf sowie an dem Rennrad entstanden jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden.

