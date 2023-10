Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf; "Focus on the road" und "Licht-Test 2023"- Verkehrskontrolle der Polizei

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum vom 09. bis 15. Oktober 2023 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the road" auch im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt. Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL (www.roadpol.eu) koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Zudem unterstützt das Polizeipräsidium Südhessen im Oktober die Kampagne "Licht-Test 2023".

In diesem Zusammenhang nahmen Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Südhessen, der Polizeistation Rüsselsheim sowie der Polizeistationen Kelsterbach und Mörfelden-Walldorf am Dienstag (10.10.), in der Zeit zwischen 23.00 und 0.30 Uhr Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 486, Höhe Mönchbruch, genauer unter die Lupe.

Im Zuge der Überprüfungen wurden insgesamt 24 Fahrzeuge, sowie 30 Personen kontrolliert. Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge sowie Ablenkungsverstöße konnten hierbei erfreulicherweise nicht festgestellt werden. Allerdings registrierten die Ordnungshüter sieben Gurtverstöße, die nun Verwarngelder für die Ertappten nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell