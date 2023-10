Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Toyota Aygo "DA-YL 186" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nach aktuellem Kenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Kriminelle im Zeitraum von Montag (09.10.2023) bis Dienstag (10.10.2023) in der Straße "In der Kirchtanne" einen weißen Toyota Aygo. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen "DA-YL 186" angebracht. Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat K21-22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151/969-0).

