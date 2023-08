Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 60-jähriger Fahrradfahrer verletzt

Altrip (ots)

Beim Abbiegen von der Böcklinstraße in die Rheingönheimer Straße übersah eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Altrip am Montagnachmittag einen vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Fahrradfahrer ebenfalls aus Altrip, der zu diesem Zeitpunkt auf einem dortigen Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer in einen gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert und verletzt. Da der 60-jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte und diverse Verletzungen an den Beinen und am Rücken hatte, wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

