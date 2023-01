POL-OG: Achern - Zeugenaufruf nach Raubüberfall

Lahr, Hugsweier (ots) - Am Sonntagabend ereignete sich in Hugsweier ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger BMW-Lenker befuhr hierbei kurz nach 18 Uhr die Flugplatzstraße in Fahrtrichtung Lahr, als er mutmaßlich in Folge von zu hoher Geschwindigkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch das Gegensteuern, um sich ...

