Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Fahrzeug geführt

Haßloch (ots)

Am 10.12.2023 gegen 10:00 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Adam-Stegerwald-Straße in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführerin konnten Hinweise erlangt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser reagierte positiv auf THC. Aus diesem Grund wurde der 27 Jahre alten Neustadterin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Bekannten ausgehändigt. Nun muss sich die 27-Jährige in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

