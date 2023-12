POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Warnbake - Verursacher flüchtig

Ruppertsberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen sowie einem Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro kam es am 09.12.2023, gegen 16:15 Uhr auf der B 271 in Gemarkung Ruppertsberg. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer, welcher die B 271 aus Richtung Neustadt/Weinstraße kommend in Richtung Bad Dürkheim befuhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ...

