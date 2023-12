Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Schadensträchtiger Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ruppertsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen sowie einem Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro kam es am 09.12.2023, gegen 16:15 Uhr auf der B 271 in Gemarkung Ruppertsberg. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer, welcher die B 271 aus Richtung Neustadt/Weinstraße kommend in Richtung Bad Dürkheim befuhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er streifte hierbei den PKW eines 63-jährigen und kollidierte anschließend mit dem PKW eines 55-jährigen entgegenkommenden Fahrzeugführers, welcher wiederum beim Ausweichversuch die Leitplanke touchierte. Der 25-jährige Verursacher sowie der 55-jährige Beteiligte wurden jeweils mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr musste bis zur Räumung der Unfallstelle abgeleitet werden. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

