Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Toilettengang bringt mutmaßliche Schleusung ans Licht

Bild-Infos

Download

Irschenberg (A8) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag (4.August) einen 67-Jährigen ins Gefängnis gebracht. Er wurde am Vortag dabei erwischt, wie er offenkundig drei Migranten ungesichert auf der Ladefläche seines Transporters nach Deutschland befördert hat. Bei einem Zwischenstopp an der Rastanlage Irschenberg flog die mutmaßliche Schleusung auf, weil der Fahrer sich von außen mit jemandem im Laderaum unterhielt.

Damit eine Mitfahrerin ihrem menschlichen Bedürfnis nachkommen konnte, hielt ein Marokkaner mit seinem Lieferwagen auf dem Parkplatz der Raststätte an der A8. Dort beobachteten ihn Beamte der Bayrischen Landespolizei dabei, wie er durch die geöffnete Hecktür in den Laderaum des Fahrzeugs mit französischen Kennzeichen hineinsprach. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der marokkanische Staatsangehörige, der einen französischem Aufenthaltstitel besitzt, drei Landsleute im Inneren seines Wagens beförderte - zwischen Fahrrad und Gerümpel. Die zwei Männer und eine Frau konnten keine gültigen Ausweispapiere vorweisen. Alle vier Personen wurden durch die bayrischen Polizisten in Gewahrsam genommen und zuständigkeitshalber an die Bundespolizei Rosenheim übergeben. Der Fahrzeugführer wurde wegen Einschleusens von Ausländern unter gefährlichen Bedingungen angezeigt. Auf richterliche Anordnung hin musste er nach München Stadelheim und dort die Untersuchungshaft antreten. Die Geschleusten waren in der Vergangenheit in anderen Ländern registriert worden. Daher veranlasste die Bundespolizei, dass sie in diese Länder zurückkehren müssen. Auf richterlichen Beschluss hin wurden die drei zur Sicherung ihrer Rückführung in Haft genommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell