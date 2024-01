Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Motorrad aus Garage entwendet, Hinweise erbeten

Ortenberg (ots)

Wenig positiv hat das neue Jahr für einen 61-Jährigen in der Schlauchgasse begonnen. Als er sein Motorrad holen wollte, stellte er fest, dass die zuvor abgeschlossene Garage mutmaßlich aufgebrochen war. Von dem Zweirad, welches sich zusätzlich in einem abgeschlossenen Motorradanhänger befunden haben soll, fehlte jede Spur. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die in der Zeit vom 30.12.2023, 17 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens Gengenbach unter der Telefonnummer 07803-9662-0 entgegen.

