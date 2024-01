Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Mittwochmorgen an einem Pkw in der Franz-Volk-Straße zu schaffen gemacht. Gegen 02:15 Uhr schlugen die unbekannten Täter die Scheibe des Pkws ein. Glücklicherweise wurde eine Zeugin aufgrund des Knalles auf den Vorfall aufmerksam und machte sich bei den Unbekannten bemerkbar. Aus diesem Grund ergriffen diese anschließend die Flucht. Entwendet wurde somit nichts. Der Sachschaden des Autos beziffert sich auf circa 200,00 Euro. Weitere Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 212200 in Verbindung zu setzen. /an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell