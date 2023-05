Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec am helllichten Tag in Fußgängerzone entwendet

Freiburg (ots)

In der Fußgängerzone, "Am Alten Markt", wurde am Mittwoch, 10.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr, ein an einem Fahrradabstellplatz verschlossenes, schwarzes Pedelec der Marke Diamant entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

