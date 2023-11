Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unvorsichtiger Dieb

Erfurt (ots)

Der Lieferant eines Supermarktes in Erfurt Mittelhausen staunte am vergangenen Freitagmorgen nicht schlecht, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und eine männliche Person in diesem saß. Der Unbekannte entschuldigte sich und machte sich aus dem Staub. Erst danach stellte der Lieferant fest, dass er augenscheinlich seines Handys erleichtert wurde. Am frühen Freitagnachmittag bemerkten Kollegen der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof eine auffällige männliche Person. Bei einer Kontrolle des 24-jährigen stellte sich heraus, dass es sich um den Langfinger vom Vormitttag handelte. Im Gepäck hatte er eine größere Menge Bargeld sowie vier Mobiltelefone, unter denen sich auch jenes befand, welches dem Lieferanten gestohlen wurde. Dieses konnte dem Geschädigten wieder übergeben werden. (LW)

