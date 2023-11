Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geholfen und verhaftet

Sömmerda (ots)

Freitagmorgen gegen 08:00Uhr meldete ein Mitarbeiter des Arbeiter- Samariter- Bund beim Verschließen der Obdachlosenunterkunft in Sömmerda eine Person, welche über starke Rippenschmerzen klagte und sich kaum bewegen konnte. Zudem wies dieser auf Grund seines Alkoholisierungszustandes eine latente Aggression auf. Vor Ort mussten mehrere Personen festgestellt werden, darunter einen stadtbekannten und per Haftbefehl gesuchten Sömmerdaer. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte im Anschluss die verletzte Person und die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda verbrachten den 35-Jährigen in die JVA nach Gräfentonna.

