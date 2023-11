Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufälliger Drogenfund

Erfurt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, den 24.11.2023, konnten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd, durch Zufall einen Betäubungsmittelfund auf dem Erfurter Herrenberg verzeichnen. Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurde an der Tür eines 25-jährigen geklingelt. Hier meldete sich dessen 18-jährige Freundin hinter der Tür und berichtete, dass sie die Tür nicht öffnen konnte, da ihr Freund sie eingeschlossen hatte. Umgehend wurde der 25-Jährige zurück zur Wohnadresse gerufen, um sich von dem Gesundheitszustand der 18-jährigen Freundin zu vergewissern. In der Wohnung konnten bei der Nachschau nach der Freundin mehrere Cannabispflanzen in einer Aufzuchtstation festgestellt werden. Weiterhin wurden bei der 18-Jährigen geringe Mengen Haschisch und Amphetamin gefunden. Die Betäubungsmittel sowie die Aufzuchtstation wurden durch die Polizei sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde gegen beide Personen eingeleitet. (PD)

