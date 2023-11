LPI-EF: Berauscht unterwegs

Sömmerda (ots) - In der Lessingstraße in Sömmerda kam es Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige war auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Freiligrathstraße anhielt, um ein Auto abbiegen zu lassen. Bei dem Abbiegemanöver schätzte der 20-jährige Opel-Fahrer den Abstand zur Fahrradfahrerin falsch ein und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall wurde die 29-Jährige leicht verletzt. An ihrem Drahtesel entstand ein Sachschaden ...

