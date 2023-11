Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Straßenbahnfahrgast durch rücksichtloses Fahrmanöver eines Autofahrers leicht verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Aufgrund eines rücksichtslosen Fahrmanövers eines bislang unbekannten Autofahrers / einer unbekannten Autofahrerin wurde am Dienstag ein 43-jähriger Fahrgast einer Straßenbahn leicht verletzt. Gegen 11:45 Uhr fuhr die Straßenbahnlinie 5 die Brückenstraße in Richtung Bismarckplatz entlang. Aus bislang unbekannten Gründen bremste plötzlich der vorausfahrende Autofahrer bzw. die Autofahrerin, weshalb der Straßenbahnführer eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Aufgrund des Bremsvorgangs stürzte eine 43-Jährige in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der oder die Autofahrer/in flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit weißer Lackierung handeln.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder zum Fahrer/zur Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 0621 /174-4111 zu melden.

