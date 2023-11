Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Mopedfahrer missachtet Rotlicht und prallt gegen Auto

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 54-Jähriger fuhr am Donnerstag mit seinem Moped auf der L 723 von Wiesloch in Richtung Walldorf, während eine 38-Jährige mit einem BMW von der Wieslocher Straße auf die L 723 abbog. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Moped-Fahrer um kurz nach 17 Uhr die Rotphase der Ampel und fuhr ungebremst in die Seite des abbiegenden BMW. Bei dem Auto lösten die Seitenairbags aus, so dass die Fahrerin nur leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher stürzte schwer auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallumstände ein.

