Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ B36: Unfall auf der Südtangente, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Um kurz vor 18:30 Uhr kam es am Donnerstag auf der B 36/ Südtangente kurz vor der Einmündung in die Landteilstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Kleintransportern. Die beiden Fahrzeuge fuhren auf verschiedenen Fahrstreifen etwas versetzt in die gleiche Richtung. Als die Ampel an der Landteilstraße auf Gelb schaltete, beschleunigte der 20-jährige Fahrer eines Ford Transits um den Ampelbereich noch passieren zu können. Währenddessen wechselt der 61-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fiats Talento ohne die nötige Umschau zu halten die Spur und kollidierte so mit dem von hinten schnell heranfahrenden Ford. Letzterer kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, streifte ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam auf der Seite um Liegen. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf knapp 24.000 Euro geschätzt. Aufgrund der auf der Fahrbahn verstreut liegenden Fahrzeugteile musste die Teilstrecke in Richtung Ludwigshafen bis 21:00 Uhr gesperrt werden.

