Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rangelei unter Fußgängern löst Kettenreaktion mit Fahrrad und Auto aus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Unklar ist bislang, ob die Rangelei unter zwei Fußgängern, die am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr in der Marktstraße (K 2) stattfand, im Spaß oder aus ernsteren Motiven erfolgte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung geriet einer der Jugendlichen vom Gehweg auf den Fahrradstreifen, wo er mit einem vorbeifahrenden 45-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Durch die Kollision aus dem Gleichgewicht gebracht, kippte der 45-Jährige mit seinem Rad nach links und prallte so gegen einen parallel neben ihm fahrenden Tesla. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Die beiden Verursacher der folgenschweren Kettenreaktion flüchteten, nachdem sie dem Gestürzten aufhalfen. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die beiden werden als Jugendliche im ungefähren Alter von 17 beschrieben. Sie trugen schwarze Daunenjacken, Jogginghosen und Wintermützen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-3310-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell