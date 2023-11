Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger attackiert Kunden im Discounter - Festnahme

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr besuchte ein Kunde einen Discounter in der Bergstraße, um Einkäufe zu erledigen. Als er sich an der Kasse befand, kam er dort in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem vor ihm wartenden 23-jährigen Kunden. Infolge des verbalen Gefechts wurde der 23-Jährige so aggressiv, dass er dem Kunden drohte. Nachdem dieser das Geschäft verließ, wartete der 23-Jährige bereits auf ihn. Nach einem erneuten Wortwechsel schlug der 23-Jährige auf den Geschädigten ein und entfernte sich anschließend kurz von diesem. Er holte sich eine Glasflasche und zerschlug diese vor dem Geschädigten. Anschließend schlug er mit dem Flaschenstumpf auf den Geschädigten ein und fügte diesem Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Geschädigte rannte in einen naheliegenden Markt, um sich von dem 23-Jährigen zu schützen, der diesen weiterhin verfolgte. Im Eingangsbereich des Marktes nahm der 23-Jährige diverse Glasflaschen aus einem Korb und warf diese dem Geschädigten hinterher. Nachdem sich der Geschädigte außer Sichtweite des 23-Jährigen befand, verließ der dieser den Markt und wartete vor der Eingangstüre auf den Geschädigten. Die alarmierte Polizei nahm den 23-jährigen vor Ort fest. Dieser muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

