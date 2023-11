Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Unbekannter beschädigt Autoreifen - Zeugen gesucht!

Eppelheim (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Reifen von zwei Autos, welche in der Wernher-von-Braun-Straße abgestellten waren. Die Täterschaft stach mit einem unbekannten Tatwerkzeug in alle vier Reifen eines Peugeots sowie in drei Reifen eines Citroen und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221/766377 zu melden.

