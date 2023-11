POL-MA: Mannheim-Neckarau/B36: Unfall auf der Südtangente, PM Nr. 1

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch gegen 18:50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Toyota-Fahrer, der die B 292 in Richtung Sinsheim befährt und Schlangenlinien fahren würde. Außerdem soll er bereits mehrfach in den Grünstreifen abgekommen sein. Durch eine Polizeistreife wurde die ...

mehr