POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Goldschmiede - Zeugen gesucht!

Eppelheim (ots) - Eine derzeit noch unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Reifen von zwei Autos, welche in der Wernher-von-Braun-Straße abgestellten waren. Die Täterschaft stach mit einem unbekannten Tatwerkzeug in alle vier Reifen eines Peugeots sowie in drei Reifen eines Citroen und flüchtete ...

