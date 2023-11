Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Neckarwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auto prallt auf der L 590 gegen Baum - PM Nr. 2

Eberbach-Neckarwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 9 Uhr mit seinem VW Tiguan die L 590 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Eberbach. In einer Linkskurve gelangte das Fahrzeug, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in den dort rechts befindlichen Grünstreifen. Hierbei beschädigte es einen dort befindlichen Leitpfosten und kollidierte mit zwei Bäumen, zwischen denen das Fahrzeug zum Stehen kam. Alle drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem VW befreien und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die freiwillige Feuerwehr Eberbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren bei dem Unfall im Einsatz. Die L 590 musste kurzzeitig gesperrt werden, um das Fahrzeug mit einer Winde bergen zu können. Die drei Insassen kamen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der VW wies einen wirtschaftlichen Totalschaden von ca. 45.000 Euro auf und musste abgeschleppt werden.

