Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Hockenheim

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Eberbach/ Hockenheim / Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Eberbach gelangten unbekannte Täter oder Täterinnen am Mittwochabend zwischen 16:20 Uhr und 17:50 Uhr, womöglich durch ein gekipptes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Elmele. Nachdem sie die Wohnräumlichkeiten durchsuchten, flüchteten diese wieder. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

In Hockenheim nutzten Unbekannte am Mittwochvormittag den Zeitraum von 10:15 Uhr bis 11:10 Uhr aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Waldstraße zu verschaffen. Die Täterschaft entwendete Schmuck und Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich.

In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschaffte sich am Mittwoch eine bislang unbekannte Täterschaft in Oftersheim über die Balkontür eines Anwesens in der Mannheimer Straße Zutritt zu den Wohnräumen. Vermutlich wurde die Balkontür durch die Unbekannten aufgehebelt. Nachdem die Täter Wertgegenstände und Schmuck entwendeten, flüchteten diese wieder. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell