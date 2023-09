POL-PDNR: Leichtkraftrad Husqvarna, AK-FK 29, entwendet

Kirchen (ots) - In der Nacht zum 25.09.2023 kletterten unbekannte Täter auf das Dach des Kaufland in der Siegstraße in Kirchen. Über der dortigen Deichmann-Filiale schnitten sie ein Loch ins Dach und gelangten so in die darunter befindlichen Räumlichkeiten. Hier lösten sie gegen 00:18 Uhr den Alarm aus, weshalb sie offenbar vom Tatort flüchteten ohne etwas zu entwenden. Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, ...

