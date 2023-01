POL-NI: Stadthagen - Bilanz der Verkehrssicherheitswoche in Stadthagen

Nienburg (ots) - (Thi) Heute Nacht brannte es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in Stadthagen. Die Polizei Stadthagen wurde gegen 5:40 Uhr über das Feuer informiert und entsendete alle verfügbaren Einsatzkräfte zu dem Einsatzort. Dadurch gelang es den Beamten, alle Bewohner des Wohngebäudes frühzeitig zu evakuieren, sodass niemand verletzt wurde. Durch das schnelle Eingreifen der ...

mehr