Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Störungsfreie Protestaktion der Landwirtinnen und Landwirte

Hameln (ots)

Am Mittwoch (31.01.2024) kam es erneut zur Protestaktion der Landwirtinnen und Landwirte. Im Rahmen dieser Aktion stellten die Teilnehmer Traktoren auf insgesamt sieben Brücken in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont, um den Verkehrsfluss zu erschweren. Die ersten Fahrzeuge sammelten sich bereits gegen 06:30 Uhr an den vereinbarten Versammlungspunkten und bauten sich gegen 07:00 Uhr auf. Die bereits am Dienstag (30.01.24) im Kooperationsgespräch erteilte Auflage, dass alle Brücken mit Einschränkungen passierbar bleiben müssen, wurde größtenteils eingehalten. Lediglich im Rahmen des Aufbaus der Traktoren auf der Thiewallbrücke in Hameln kam es zum Beginn der Versammlung zu Einschränkungen auf beiden Fahrstreifen. Drei Versammlungsteilnehmer versuchten außerdem gegen 07:30 Uhr kurzzeitig die Brücke komplett zu blockieren. Nach einer durch die Einsatzkräfte der Polizei durchgeführten Ansprache wurde das Vorhaben unterlassen. Durch die Protestaktion kam es in den Landkreisen zu Verkehrseinschränkungen und Staubildung. Die Rettungswege wurden jedoch nach jetzigen Erkenntnissen durchgängig freigehalten und ein störungsfreies Fahren von Rettungsfahrzeugen war gewährleistet. Insgesamt verlief die Protestaktion in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden störungsfrei und friedlich. Die unbeteiligten Verkehrsteilnehmenden zeigten sich überwiegend verständnisvoll, sodass sich alle Seiten besonnen verhielten.

