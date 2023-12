Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Methadon im Linienbus vergessen- Polizei warnt vor Konsum

Osnabrück (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor einem liegen gelassenen Methadonset in einem Linienbus. Ein Mann, der sich zurzeit im Methadonprogramm befindet, verlor während einer Busfahrt eine Papiertüte mit Apothekenaufschrift. In der Tüte befand sich ein Methadonset, in Form von acht weißen Plastikflaschen mit rotem Deckel. Der Mann fuhr am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr mit der Linie 16 oder 10 in Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei warnt vor dem Konsum der Opiate. Bereits geringe Mengen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, können lebensbedrohlich sein. Bei Auffinden des Opioids wenden sie sich bitte an ihre örtliche Polizeidienststelle oder wählen sie den Notruf 110.

