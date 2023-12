Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer prallte gegen parkendes Auto - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Parkstraße

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es in der Parkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Radfahrer. Der Unbekannte prallte gegen 23.55 Uhr gegen einen Renault Twingo, der am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 7 parkte. Nach der Kollision flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei, nachdem sie kurz mit dem Radfahrer sprachen. Möglicherweise soll dieser im Nahbereich des Unfalls wohnhaft sein. Die Ermittler des Zentralen Verkehrsdienstes suchen nun weiter Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können.

Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Anfang 30 Jahre alt - ca. 175 cm groß - dunkelblonde kurze Haare - deutsche Mundart - schwarze Winterjacke - dunkle Hose - dunkle Cap (beiger Schirm) - eckige Brille - kein Bart - keine auffälligen Tattoos - Schramme oberhalb des linken Auges

Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell