Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Falscher Polizeibeamter erbeutet diverse Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zu einer vollendeten Betrugstat kam es am späten Freitagabend (01.12.23) in der "Westerholter Straße". Gegen 21:00 Uhr klingelte das Festnetztelefon der 92-jährigen Geschädigten. An der anderen Leitung meldete sich, wie sich später herausstellen sollte, ein Betrüger und gab sich als Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist erzählte davon, dass Diebe in Merzen unterwegs seien. Aus diesem Grund solle die Dame ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen und der Polizei übergeben. In dem mehrstündigen Telefonat überzeugte der Betrüger die 92-Jährige davon, sodass gegen 23:45 Uhr ein Abholer am Wohnhaus der Geschädigten erschien. Der Mann gab sich ebenfalls als Polizist aus und nahm anschließend einen blauen Gänsebräter entgegen, in welchem sich sämtliche Wertgegenstände befanden. Anschließend verließ der Mann das Wohnhaus und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später fiel der Betrug auf und die 92-Jährige verständigte die echte Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter jedoch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Abholer geben können. Wer verdächtige (ortsfremde) Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3303 (tagsüber) oder 05439/9690. Darüber hinaus werden Personen gesucht, die Angaben zum Verbleib des blauen Gänsebräters machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell