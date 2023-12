Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: 29-Jähriger an Bushaltestelle angegriffen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Osnabrück (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagabend einen 29-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Großen Straße angegriffen und durch mehrere Faustschläge verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Gegen 20 Uhr hielt sich das spätere Opfer an der Bushaltestelle Krümpel (nähe Netto-Markt) auf, als die Fremden sich ihm näherten und unvermittelt zuschlugen. Nur weil sich der 29-Jährige blitzartig wehrte, ergriffen die Männer die Flucht. In ein Krankenhaus musste der Verletzte glücklicherweise nicht, er wählte nach dem Vorfall den Notruf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach den Schlägern verlief ergebnislos. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich mehrere Personen an der Bushaltestelle aufgehalten und den Angriff gesehen haben. Die Polizei aus Dissen bittet diese Zeugen sich unter 05421/931280 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell