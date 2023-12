Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Fußgängerin schwer verletzt nach Kollision mit PKW

Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen bog eine 57-jährige Ford-Fahrerin gegen 07:00 Uhr von der Marktstraße nach links auf die Maschstraße ab. Dort fuhr sie auf eine angrenzende Busspur einer Bushaltestelle und kollidierte dabei mit einer 19-jährigen Fußgängerin, welche zeitgleich über die Busspur die Fahrbahn queren wollte. Die junge Bramscherin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Autofahrerin (whft. Bramsche) blieb unverletzt. Am Ford entstand leichter Sachschaden.

