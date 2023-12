POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Unfallflucht im Ortelbruch gesucht

Osnabrück (ots) - Zwei Männer haben am Dienstagabend einen 29-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Großen Straße angegriffen und durch mehrere Faustschläge verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Gegen 20 Uhr hielt sich das spätere ...

mehr