Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrerin verletzt sich leicht

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Becheltestraße verletzte sich am Donnerstag (24.08.) eine 63-Jährige. Sie stürzte gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec, als sie an einem Parkplatz vorbeifuhr. Eine Frau aus Gevelsberg wollte diesen mit ihrem Daimler verlassen. Die 71-Jährige hielt nach bisherigem Stand der Ermittlungen zunächst mit dem Auto an, um die 63-Jährige und eine weitere Radfahrerin passieren zu lassen. Die erste Radfahrerin passierte das Fahrzeug, die 63-Jährige schilderte, dass sie ihrer Freundin folgte, dann jedoch an dem Hinterrad ihres Pedelecs von der Autofahrerin erfasst wurde. Die 71-jährige Daimler-Fahrerin gab an, dass die Radfahrerin aus unklaren Gründen auf die Fahrbahn ausgewichen und dabei gestürzt sei. Zu einem Kontakt zwischen dem Rad und ihrem Auto sei es nicht gekommen. Die 63-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell